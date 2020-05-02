شكرا لمتابعة خبر عن مصادرة و إتلاف 200 كيس من مشروب السوبيا في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قامت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة، بمصادرة كميات كبيرة من مشروب السوبيا.

ويأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان "غذاؤكم أمانة".

‫وتفصيلا، أتلفت 200 كيس من مشروب السوبيا، تمت مصادرتها أثناء الحملة التي نفذتها البلدية بالتعاون مع الدوريات الأمنية على الباعة الجائلين المخالفين.

وتمكنت الفرق الرقابية بالتعاون مع الدوريات الأمنية من مصادرة وإتلاف مشروب السوبيا، والمعد من قبل البائعة الجائلين المخالفين.