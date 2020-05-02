شكرا لمتابعة خبر عن مسابقة ستقف عندي لكتابة مقال بعنوان رسالتي الايجابية في زمن الكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تركية البدر (صدى):

تقدم مبادرة ستقف عندي ضمن نشاطها لايصال المبادرة لاكبر عدد من المواطنين في مختلف مناطق المملكة للحد من الشائعات والرسائل السلبية مسابقة لأفضل مقال عن المبادرة .

وحددت إدارة المسابقة آخر موعد لتقديم المقالة الصحفية هو : ١٤٤١/١٠/١٢ .

ووجهت إدارة المسابقة الدعوة للشباب والشابات الملهمين بالكتابة للمشاركة في المسابقة حيث ستنشر مقالاتهم في احد الصحف الإلكترونية .

من جهتها اشادت الاستاذة غاليه الحربي رئيسة اللجنة التنفيذية للمبادرة بفكرة المسابقة التي عرضتها الأستاذة امل مفوز الفواز مديرة قروب المبادرة بمحافظة ينبع واعتمدتها في محاولة لتسخير طاقة الكتاب الشباب وإبداعهم في تعزيز ثقافة التفكير الإيجابي.

واضافت الحربي أن المسابقة تهدف إلى دفع المجتمع للتوجه إلى الإيجابية والتفاؤل بطريقة يمكن بها لكل منا أن يُحدث فرقًا في المجتمع.

ووفرت الحربي جائزة عبارة عن دورة تدريبية اعلامية تطويرية قيمتها ٤٠٠ ريال في أكاديمية الصحافة الإلكترونية والإعلام الجديد (ايجانما) ستقدم للفائز الأول مع شهادة تميز من الأكاديمية.

اما المركز الثاني فسيحصل على شهادة تقدير من الأكاديمية..

أما عن تفاصيل المسابقة فاضافت انها ستكون كالتالي :

موضوع المسابقة:

رسالتي الإيجابية ونظرتي التفاؤلية لكم

وسيتم اختيار المقال على اساس :-

- افضل عنوان

- مقدمة المقال

- لب المقال (العرض وفيه العاطفة من ناحية الصدق والقوة )

- لغة المقال (المفردات والتراكيب اللغوية والمحسنات البديعية)

- صحة المقال (الإملاء والنحو)

- الخاتمة

إرشادات المسابقة:

يمكن تقديم المقال من قبل أي شخص لا يقل عمره 20 عامًا (اعتبارًا من ١٤٤١/٠٩/٠٨ حتى ١٤٤١/١٠/١٢ )

يجب أن يكون المقال من ٥٠ إلى ٧٠ كلمة.

- يجب أن يكون المقال جديد وغير منشور سابقا كي لا يُستبعد.

- يجب أن يكون المقال مكتوب من قبل شخص واحد هو كاتبه فقط.

- سيتم إعطاء حقوق النشر للمقالات التي تم تقديمها إلى الجهة المنظمة لتدقيقها ونشرها في صحفها الإلكترونية باسم صاحب المقال.

الجوائز:

مقدمة من مؤسسة النجوم الخمسة للتنظيم وترويج الفعاليات

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سيتم منح الجوائز التالية:

* تكريم المركز الأول :

سيقدم للفائز بالمركز الأول بأفضل مقال عن مبادرة ستقف عندي للحد من الشائعات على مواقعنا للتواصل الاجتماعية .

* دورة تدريبية اعلامية في أكاديمية الصحافة الإلكترونية والإعلام الجديد (ايجا نما) بقيمة (٤٠٠ ريال) ستُقدم له مجانا بالإضافة لشهادة تميز من برنامج خدمة المجتمع بالأكاديمية.

- نشر المقال الفائز في ٣ صحف إلكترونية.. تابعة المؤسسة..

* تكريم المركز الثاني :

لصاحب ثاني أفضل مقال عن مبادرة ستقف عندي وهي عبارة عن :

- شهادة تميز من برنامج خدمة المجتمع ب( ايجا نما) لأفضل ثاني مقال عن مبادرة ستقف عندي

- - نشر المقال الفائز بالمركز الثاني في ٣ صحف إلكترونية.. تابعة المؤسسة..

سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة والشهادات في ١٤٤١/١٠/٢٥

وسيتم تسليم أو ارسال كوبون الجائزة و الشهادات في ١٤٤١/١١/٠١ حسب ظروف الحظر ..

معلومات عن مبادرة ستقف عندي:

- دشنها سعادة الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمكة الدكتور يحيى زمزمي في ١٤٤١/٠٨/٠٤ تحت مظلة مركز حي العزيزية برئاسة المستشار حارث عسيري مدير عام المبادرة ..

- المبادرة فكرة الأستاذة ماجدة ابو عوف

- المبادرة تُنفذها و ترعاها إعلاميا مؤسسة النجوم الخمسة للتنظيم والترويج الإعلامي للفعاليات. تحت إدارة الأستاذة غاليه الحربي..

شروط المتقدم:

- سعودي / سعودية الجنسية

- العمر لايقل عن 20 عاماً

- كتابة اسمه ثلاثي ورقم الواتس اب له والمدينة

التقديم:

تُرسل المقالات على الواتس أب للأرقام التالية :-

- ٠٥٥٥٣٢٠٠٥٨

- ٠٥٠٣٥٣٣٣٢٤

فكرة المسابقة :

قدمتها الأستاذة / امل مفوز الفواز مدير قروب المبادرة في ينبع.