شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مشاعر العائدين من جنيف أثناء وصولهم للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رصد مقطع فيديو مشاعر المواطنين العائدين من جنيف أثناء وصولهم للمملكة، ويأتي ذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومن جهته، قال أحد العائدين من جنيف خلال حواره في برنامج " يا هلا ":" مبسوط من ساعة ما جيت وأبغى أجرى من ساعة ما وصلت الطائرة المملكة ".
ولفت أحد العائدين:" المملكة تسوي الخير لشعبها فلا تشيل هم "، مبينا:" الله يخليك لينا يا ولدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز ".
وكانت رحلتان تقلان مواطنين عائدين من العاصمة السويسرية جنيف، والعاصمة الهولندية أمستردام، ضمن الرحلات المخصصة للمواطنين الراغبين بالعودة إلى مطاري الرياض وجدة، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن سفير المملكة لدى هولندا ابوحيمد يطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين في مطار سخيبول الدولي في امستردام قبل مغادرة أول رحلة تقل المواطنين العائدين إلى المملكة.
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