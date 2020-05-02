شكرا لمتابعة خبر عن " المواصفات " تكشف عن الشروط الواجب توافرها في الأكواب الورقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة عن الشروط الواجب توافرها في الأكواب الورقية. كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة عن الشروط الواجب توافرها في الأكواب الورقية. وأضافت هيئة المواصفات في تغريدة عبر موقع تويتر:" عند استخدام الأكواب الورقية يجب الحرص على وجود مسافة في أعلى الكوب 12 مليمتر ". وشددت هيئة المواصفات:" يجب أن تكون الأكواب الورقية لا تحتوي على صبغات أو مواد IP ملونة أو أحبار طباعة لأنها قد تضر الصحة على المدى البعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر " المواصفات " تكشف عن الشروط الواجب توافرها في الأكواب الورقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.