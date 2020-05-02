شكرا لمتابعة خبر عن ياسر المعارك: «وثيقة التأمين الجديدة ركزنا فيها على الجانب الوقائي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد ياسر المعارك؛ متحدث مجلس الضمان الصحي التعاوني، على أن وثيقة التأمين الجديدة تغطي 45 تطعيماً ولقاحاً، منها لقاح الإنفلونزا الموسمية.
ولفت "المعارك" في مداخلة هاتفية في برنامج "يا هلا" إلى حرصهم في الوثيقة الجديدة على الجانب الوقائي.
وأوضح أن التطيعمات الأساسية ستحمي الاطفال منذ سن مبكر من الإصابة بهذه الأمراض.
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