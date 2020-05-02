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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وفيات و1344 اصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
اعلنت السعودية الجمعة تسجيل سبعة وفيات بالإضافة إلى 1344 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في ايجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 169 حالة وفاة و24097 اصابة.
وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 3555 حالة بعد شفاء 392 حالة جديدة بالمملكة فيما لفت الى ان هناك 117 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.
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