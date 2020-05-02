بعد تكهنات بوفاته.. شاهد أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية للعلن

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سجّل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أول ظهور له منذ نحو ثلاثة أسابيع وتداول شائعات حول حالته الصحية.

وأوضحت وسائل إعلام كورية، أن كيم جونغ أون قصّ شريط افتتاح مصنع للأسمدة، وسط هتافات من الحاضرين له.

وكان آخر ظهور لزعيم كوريا الشمالية في 11 أبريل الماضي..، قبل أن يجرى تداول أخبار حول أسباب اختفائه والتي وصلت إلى الحديث عن وفاته.

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