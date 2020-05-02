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القبض على أطراف المشاجرة الجماعية في أحد أحياء مكة

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أكد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي؛ ضبط أطراف المشاجرة الجماعية التي وقعت في أحد أحياء مكة المكرمة، والتي تم تداول فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الغامدي أن المشاجرة وقعت بين 6 مواطنين أعمارهم في العقدين الثاني والثالث؛ إثر خلافات سابقة بينهم، مبيناً أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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