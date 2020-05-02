فيديو.. “الصحة” توجه نصائح مهمة يجب اتباعها عند الذهاب إلى التسوق

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قدّمت وزارة الصحة أمس (الجمعة)، عدة نصائح مهمة يجب اتباعها عند الذهاب إلى التسوق في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

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وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، إنه يجب على كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة ألا يخرجوا من منازلهم للتسوق، وينوب عنهم في ذلك من يستطيع الخروج وهو بصحة جيدة.

وأوضح العبدالعالي أنه لا بد من مراعاة أمور مهمة أثناء التسوق، وهي: الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واختيار التوقيت المناسب للتسوق، والابتعاد عن أوقات الذروة، وترك مسافة متر ونصف مع الآخرين عند الوصول إلى الوجهة المقصودة.

وأضاف أيضاً أنه يجب لبس الكمامة الطبية أو القماشية لمنع وصول الرذاذ للآخرين، وتعقيم اليدين بشكل مستمر، وعدم ملامسة الأسطح إلا بعد التأكد من نظافتها، وعند الانتهاء من التسوق يجب أن تكون عملية دفع المبالغ عن طريق البطاقات.