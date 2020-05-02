بـ 1000 دولار.. “لوسيد” المملوكة لصندوق الاستثمارات تعلن بدء حجز سيارتها الكهربائية “لوسيد اير”

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أعلنت شركة لوسيد موتورز التي تتبنى تطبيق معايير جديدة للنقل من خلال سياراتها الكهربائية؛ أمس، عن بداية تلقي طلبات الحجز المبكر في الشرق الأوسط على “لوسيد أير” أول سيارة سيدان من إنتاج الشركة.

ومن المزمع أن تكون بداية فتح باب طلب الحجز لـ “لوسيد أير” في كل من السعودية والإمارات، حيث أن اختيار هذه الأسواق تم بناء على حجم السوق والطلب المتوقع على المركبات المتقدمة تقنياً، وتتوقع لوسيد موتورز المزيد من التوسع في أسواق المنطقة خلال المستقبل القريب.

وستبلغ رسوم الحجز في البلدين قرابة 1000 دولار (3800 ريال أو مثيل هذا المبلغ بالدرهم الإماراتي)، مع توقع أن يتسلم العملاء سياراتهم في أواخر العام 2021.

وتصميم السيارة “لوسيد أير” ذات تقنية مبتكرة خاصة تجمع بين الكفاءة وقوة الأداء، وطورت الشركة مجموعة توليد طاقة كهربائية متكاملة بتقنيات تمتلك ريادتها عالمياً؛ بما في ذلك مجموعة البطارية، والمحركات، وإلكترونيات، والبرمجيات، وجميعها يعمل بجهد فائق يتجاوز 900 فولت لتحقيق مستوى عال من الكفاءة، بما يمثل مقياساً جديداً لسيارة هي الأقوى على مستوى العالم بالنظر إلى حجمها ووزنها.

ومن المتوقع أن “لوسيد أير” ستقطع مسافة تتجاوز 400 ميلاً دون الحاجة إلى شحن البطارية وبقوة تصل إلى ألف حصان.

من جانبه، قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والرئيس التقني في شركة “لوسيد موتورز”، إنه لدى الشرق الأوسط مكانة فريدة تساعد على نمو سوق السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء العالم، ونحن متحمسون للغاية لطرح السيارة “لوسيد أير” في المنطقة التي نتوقع أن تكون سوقاً رئيسية. وفي ظل ما تشهده دول المنطقة من أنشطة كبيرة ترمي إلى تنويع مصادر الاقتصاد والاعتماد على قطاعات وصناعات جديدة علاوة على الصناعات التقليدية،مع استكشاف سبل الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح”.

وأكد أن الشركة تمتلك المقدرة على تغطية حجم الطلب المتوقع على السيارات الكهربائية المستدامة ذات التقنية الفائقة التي تلبي احتياجات عملائها بما يتماشى مع طبيعة المنطقة، خاصة داخل المدن، مع عدم التفريط في خصائص قوة الأداء والفخامة والرفاهية بدرجات لا مثيل لها”.

يذكر أن شركة “لوسيد موتورز” ستطلق نموذجها الإنتاجي الأول للسيارة “لوسيد أير” خلال العام 2020، وإضافة إلى الكشف عن التصميمات الداخلية والخارجية للسيارة في شكلها النهائي، ستعلن الشركة كذلك عن تفاصيل جديدة حول مواصفات الإنتاج والخصائص والكماليات المتاحة ومعلومات عن الأسعار.

وتعكف الشركة حالياً على تطوير ما تستهدف أن تكون السيارة الكهربائية الأكثر تقدماً في العالم، بما في ذلك مجموعات البطارية بكثافة طاقة غير مسبوقة، والمحركات الكهربائية القوية بكل فعالية وكفاءة.

وصنعت الشركة كذلك أكثر من نصف عدد النماذج الأولية التجريبية (80 سيارة) من “لوسيد أير” في مقر الشركة بوادي السيليكون، والتي تستخدم خطوات الاختبار الشاملة مع التحقق من الديناميكيات الرئيسية للسيارة، وكذلك اختبار الاصطدام والأمان لضمان سلامة الركاب داخل السيارة.

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