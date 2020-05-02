فيديو.. خطوات طلب إصدار سجل الأسرة للأمهات عبر أبشر

︎ :

.



أوضحت الأحوال المدنية طريقة الاستفادة من خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.

Advertisements

وقالت الأحوال عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع تويتر: إنه يمكن الحصول على سجل الأسرة للأمهات بدون زيارة الأحوال المدنية وذلك عبر الخدمة والدخول إلى منصة أبشر.

ولفتت إلى أن السجل به كل الأبناء، ويعتبر وسيلة إثبات رسمية، مقدمة الخطوات والتي تبدأ أولًا بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار تبويب خدماتي.

ومن “خدماتي” يتم اختيار “خدمات الأحوال المدنية”، ثم اختيار خدمة إصدار سجل الأسرة للأمهات.

