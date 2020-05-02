حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة

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يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، حائل تمتد الى الأجزاء الشرقية من المرتفات الجنوبية الغربية.





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