جوجل تطبق قيود جديدة على إضافات متصفح كروم لتحسين جودتها

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هناك حوالي 200 ألف إضافة لمتصفح كروم، ليست كلها جيدة بالطبع، وجوجل تريد تحسين ذلك من خلال مجموعة من القواعد والسياسات الجديدة التي ستطبق قريباً، وعلى كافة المطورين الإلتزام بها أو سيتم حذف إضافاتهم من المتجر.
أمهلت جوجل المطورين حتى 27 اغسطس القادم لتطبيق أية تعديلات ضرورية لتكون إضافاتهم ملتزمة تماماً بالقواعد الصارمة التي وضعتها جوجل.
وإليك قائمة بالممنوعات الجديدة التي يحظر على المطورين القيام بها:
1- لايسمح للمطور إدراج أكثر من إضافة تقوم بنفس الوظيفة.
2- لايسمح أن تحوي الإضافة بيانات مضللة مثل الوصف والشرح والعنوان والأيقونة ولقطات الشاشة والصور الترويجية.
3- لايسمح للإضافة الحصول على مركز أفضل في نتائج البحث من خلال التلاعب بعدد التنزيلات أو التقييمات والمراجعات.
4- لايسمح بالإضافات التي وظيفتها فقط تشغيل تطبيق آخر أو الدخول إلى موقع معين.
5- لايسمح بالإضافات التي تسيء استخدام الإشعارات من خلال عرض الإعلانات، الترويج المزعج، التصيد، أو أية رسائل غير مرغوبة من قبل المستخدم وتضر بتجربة التصفح.
6-لايسمح بالإضافات التي ترسل رسائل للمستخدمين بدون أن تعطيهم الخيار باستلامها أو منع ذلك.
هذه بعض أبرز المحظورات التي من شأنها رفع جودة الإضافات في المتجر، وللإطلاع على كامل التفاصيل يمكن مراجعة هذا الموقع وكذلك الأسئلة الأكثر شيوعاً.
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