، فرق الدفاع المدني بتبوك تسيطر على حريق اندلع في محلات تجارية بالسوق الدولي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اندلع حريق ضخم مساء أمس الجمعة في السوق الدولي بتبوك وهو السوق المخصص لبيع الأثاثوالمفروشات وتحديداً كانت البداية في قسم سوق الخردة والاثاث المستعمل من السوق .
وقد سيطرت فرق الدفاع المدني بفضل الله على الحريق الذي نشب في عدد من المحلات التجاريةبالسوق الدولي بمدينة تبوك ، وقد باشرت الفرق عمليات الإخماد والتبريد للتثبت من عدم وجود بقايانيران .
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري بأنه فيتمام الساعة الرابعة و 54 دقيقة من مساء هذا اليوم الجمعة الموافق 8 / 9 /1441هـ قد تلقى مركزالتحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك بلاغاً يفيد بإندلاع حريق بموقع السوقالدولي غرب مدينة تبوك ، لتباشر على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ بالمعدات والأدوات المهيئة لمثل هذهالحوادث التي تم على إثراها إخماد النيران والسيطرة عليها ، مشيراُ إلى أن فرق الدفاع المدني بعدإخماد ومحاصرة الحريق والسيطرة عليه ، تبين لها - ولله الحمد - عدم وجود اي إصابات أو وفيات وكانذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة ، حيت نتج عن الحادث تضرر 33 محل تجاري ولا يزال التحقيقجاري لمعرفة أسباب الحريق .
وأكد " العمري " ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق داخل المحلات التجارية ، ولفتإلى أنه في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديريةالعامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، متمنياالسلامة للجميع.
فرق الدفاع المدني بتبوك تسيطر على حريق اندلع في محلات تجارية بالسوق الدولينواف الغضوري الخليج 365 2020-05-02
اندلع حريق ضخم مساء أمس الجمعة في السوق الدولي بتبوك وهو السوق المخصص لبيع الأثاثوالمفروشات وتحديداً كانت البداية في قسم سوق الخردة والاثاث المستعمل من السوق .
وقد سيطرت فرق الدفاع المدني بفضل الله على الحريق الذي نشب في عدد من المحلات التجاريةبالسوق الدولي بمدينة تبوك ، وقد باشرت الفرق عمليات الإخماد والتبريد للتثبت من عدم وجود بقايانيران .
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري بأنه فيتمام الساعة الرابعة و 54 دقيقة من مساء هذا اليوم الجمعة الموافق 8 / 9 /1441هـ قد تلقى مركزالتحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك بلاغاً يفيد بإندلاع حريق بموقع السوقالدولي غرب مدينة تبوك ، لتباشر على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ بالمعدات والأدوات المهيئة لمثل هذهالحوادث التي تم على إثراها إخماد النيران والسيطرة عليها ، مشيراُ إلى أن فرق الدفاع المدني بعدإخماد ومحاصرة الحريق والسيطرة عليه ، تبين لها - ولله الحمد - عدم وجود اي إصابات أو وفيات وكانذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة ، حيت نتج عن الحادث تضرر 33 محل تجاري ولا يزال التحقيقجاري لمعرفة أسباب الحريق .
وأكد " العمري " ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق داخل المحلات التجارية ، ولفتإلى أنه في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديريةالعامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، متمنياالسلامة للجميع.
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
02:47 AM
اندلع حريق ضخم مساء أمس الجمعة في السوق الدولي بتبوك وهو السوق المخصص لبيع الأثاثوالمفروشات وتحديداً كانت البداية في قسم سوق الخردة والاثاث المستعمل من السوق .
وقد سيطرت فرق الدفاع المدني بفضل الله على الحريق الذي نشب في عدد من المحلات التجاريةبالسوق الدولي بمدينة تبوك ، وقد باشرت الفرق عمليات الإخماد والتبريد للتثبت من عدم وجود بقايانيران .
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري بأنه فيتمام الساعة الرابعة و 54 دقيقة من مساء هذا اليوم الجمعة الموافق 8 / 9 /1441هـ قد تلقى مركزالتحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك بلاغاً يفيد بإندلاع حريق بموقع السوقالدولي غرب مدينة تبوك ، لتباشر على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ بالمعدات والأدوات المهيئة لمثل هذهالحوادث التي تم على إثراها إخماد النيران والسيطرة عليها ، مشيراُ إلى أن فرق الدفاع المدني بعدإخماد ومحاصرة الحريق والسيطرة عليه ، تبين لها - ولله الحمد - عدم وجود اي إصابات أو وفيات وكانذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة ، حيت نتج عن الحادث تضرر 33 محل تجاري ولا يزال التحقيقجاري لمعرفة أسباب الحريق .
وأكد " العمري " ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق داخل المحلات التجارية ، ولفتإلى أنه في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديريةالعامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، متمنياالسلامة للجميع.
، فرق الدفاع المدني بتبوك تسيطر على حريق اندلع في محلات تجارية بالسوق الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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