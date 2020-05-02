أهالي قرى رضف يطلقون حملة تبرع بالدم دعمًا لأبطال الحد الجنوبي

في بادرة إنسانية هي الأولى من نوعها بصفة عامة على مستوى المملكة ومنطقة عسير بصفة خاصة، أقام أهالي قرى رضف، إحدى قبائل بني مغيد بمنطقة عسير، حملة للتبرع بالدم؛ دعمًا لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي.

ويأتي تنظيم حملة التبرع بالدم، استشعارًا من أبناء قرى رضف بأهمية المشاركة والدعم لهؤلاء الجنود، الذين يسهرون على راحتنا ويذودون عن حمى هذا الوطن بالغالي والنفيس.

وبدأت الحملة- مساء الخميس الماضي- بمقر قرى رضف؛ حيث ألقى نائب قرى رضف سعيد بن أحمد بن موسى، كلمة بهذه المناسبة قدم فيها شكره وتقديره لولاة الأمر على ما يقدمونه لهذا الوطن، مثمنًا دور أمير منطقة عسير تركي بن طلال ودعمه لمثل هذه المبادرات المجتمعية، وكذلك شيخ شمل بني مغيد وبني نمار الشيخ علي بن سعد بن مفرح على دعمه اللا محدود لمثل هذه المبادرة.

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كما أشاد بالدور البارز لصاحب المبادرة علي بن حنبص آل موسى، ما كان له الأثر الواضح لتنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع.

وقام مستشفى عسير المركزي بدعم الحملة، من خلال توفير سيارة إسعاف مجهزة بكامل طاقمها الطبي.

وبادر نائب قرى رضف بالتبرع بالدم، ومن ثم توافد أبناء قرى رضف بشكل منقطع النظير للتبرع بالدم، وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام.

ورافق الحملة من بنك الدم بمستشفى عسير المركزي، إبراهيم سعيد الغامدي رئيس قسم المختبر وبنك الدم، إبراهيم محيا، نواف حمود عسيري، والممرضة بدور عبدالله الشهراني، ومحمد سعيد آل مهدي.