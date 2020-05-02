مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من «السوبيا» في المعابدة بمكة

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة، كميات كبيرة من مشروب السوبيا، ضمن الجولات الرقابية المكثفة، التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان «غذاؤكم أمانة» .

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، أن الفرق الرقابية بالتعاون مع الدوريات الأمنية تمكنت من مصادرة وإتلاف مشروب السوبيا والمعد من قبل البائعة الجائلين المخالفين .

وأكد مكاوي، أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية.

ودعا المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وأنه في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة .