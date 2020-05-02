السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في زيمبابوي إلى 40 إصابةً



هراري 8 رمضان 1441 هـ الموافق 1 مايو 2020 م واس

أعلنت زيمبابوي اليوم ارتفاع عدد المصابين لديها بفيروس

وكشفت وزارة الصحة ورعاية الطفل الزمبابوية تسُجيل حالتين إيجابيتين في بولاوايو، ثاني أكبر مدن البلاد، وست حالات في العاصمة هراري.

وأصافت أن الحالات المؤكدة تشمل خمس حالات شفاء وأربع وفيات.

وأجرت زيمبابوي حتى الآن 7642 اختبار فحص لكوفيد - 19.

// انتهى //

02:24ت م

0226



هراري 8 رمضان 1441 هـ الموافق 1 مايو 2020 م واسأعلنت زيمبابوي اليوم ارتفاع عدد المصابين لديها بفيروس كورونا إلى 40 حالةً وذلك بعد تسجيل ثماني إصابات جديدة في اليومين الماضيين.وكشفت وزارة الصحة ورعاية الطفل الزمبابوية تسُجيل حالتين إيجابيتين في بولاوايو، ثاني أكبر مدن البلاد، وست حالات في العاصمة هراري.وأصافت أن الحالات المؤكدة تشمل خمس حالات شفاء وأربع وفيات.وأجرت زيمبابوي حتى الآن 7642 اختبار فحص لكوفيد - 19.// انتهى //02:24ت م0226

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