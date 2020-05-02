السعودية | 11 إجراء وقائيا لمنع تكاثر البعوض داخل المنازل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

أوصت أمانة منطقة الرياض، باتباع 11 إجراءً وقائيًا من شأنها المساعدة في منع تكاثر البعوض داخل المنازل، بالإضافة إلى مساهمة بعض الإجراءات في طرد الحشرات من المواقع.

وأولى هذه التوصيات تتمثل في إحكام إغلاق النوافذ وقت ذروة نشاط البعوض في الصباح الباكر وقبل الغروب، وثانيها استخدام المصائد الحشرية (داخل المنازل)، مع الحرص ثالثًا على صيانة دورات المياه وإغلاق أبوابها ونوافذها، وتغطية فتحات التصريف، ورابعها تخفيف السقيا، وتغطية تربة أحواض الأشجار بالصخور.

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وخامسها استخدام شبك معدني على النوافذ لمنع دخول البعوض، وسادسها التأكد من إحكام غلق الخزانات وغرف التفتيش، وسابعها تجفيف المسابح والنوافير والشلالات أو إضافة الكلور للمياه، والثامن التخلص من عبوات المياه والإطارات المهملة والأواني التالفة تفاديًا لتجمع المياه فيها.

وتاسع التوصيات هي استخدام أجهزة طرد البعوض المزودة بسائل طارد للبعوض (داخل المنازل)، وعاشرها الحرص على صيانة الأنابيب والصنابير التي يوجد بها تسرب مياه، وأخيرًا زراعة الأشجار الطاردة للبعوض مثل (الريحان- النعناع البري- اللافندر- النيم- الكافور).