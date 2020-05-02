شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 11 إجراء وقائيا لمنع تكاثر البعوض داخل المنازل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
أوصت أمانة منطقة الرياض، باتباع 11 إجراءً وقائيًا من شأنها المساعدة في منع تكاثر البعوض داخل المنازل، بالإضافة إلى مساهمة بعض الإجراءات في طرد الحشرات من المواقع.
وأولى هذه التوصيات تتمثل في إحكام إغلاق النوافذ وقت ذروة نشاط البعوض في الصباح الباكر وقبل الغروب، وثانيها استخدام المصائد الحشرية (داخل المنازل)، مع الحرص ثالثًا على صيانة دورات المياه وإغلاق أبوابها ونوافذها، وتغطية فتحات التصريف، ورابعها تخفيف السقيا، وتغطية تربة أحواض الأشجار بالصخور.
وخامسها استخدام شبك معدني على النوافذ لمنع دخول البعوض، وسادسها التأكد من إحكام غلق الخزانات وغرف التفتيش، وسابعها تجفيف المسابح والنوافير والشلالات أو إضافة الكلور للمياه، والثامن التخلص من عبوات المياه والإطارات المهملة والأواني التالفة تفاديًا لتجمع المياه فيها.
وتاسع التوصيات هي استخدام أجهزة طرد البعوض المزودة بسائل طارد للبعوض (داخل المنازل)، وعاشرها الحرص على صيانة الأنابيب والصنابير التي يوجد بها تسرب مياه، وأخيرًا زراعة الأشجار الطاردة للبعوض مثل (الريحان- النعناع البري- اللافندر- النيم- الكافور).
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | 11 إجراء وقائيا لمنع تكاثر البعوض داخل المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.