السعودية | الأحوال المدنية تواصل تقديم خدمة تسجيل المواليد إلكترونيا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تواصل تقديم خدمة تسجيل المواليد إلكترونيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 3:29 صباحًا, 2 مايو 2020 م المناطق - الرياض أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استمرارها في استقبال طلبات المواطنين لخدمة تسجيل المواليد إلكترونياً عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر).

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين عبر هذه الخدمة طلب تسجيل المولود وإصدار شهادة ميلاده، وسجل الأسرة وطلب إيصالهما إلى مقر إقامته في المملكة عبر عنوانه الوطني من خلال مؤسسة البريد السعودي دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

ودعت الأحوال المدنية المواطنين للإستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة عن بعد، المتوفرة على منصة أبشر دون الحاجة للحضور .

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