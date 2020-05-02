شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مروج الشائعات المتعلقة بكيفية التعاطي مع أزمة كورونا في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا، وادعائه تحديد موعد للسماح بأداء الصلوات في المساجد، وتغيير فترات منع التجول؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - من تحديد هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الرابع)، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة .

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