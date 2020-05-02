السعودية تدين الهجوم الإرهابي بسيناء المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت المملكة العربية السعودية، الجمعة، العملية الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء المصرية، وأسفرت عن استشهاد وجرح 10 عسكريين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة بئر العبد.

وأدان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، مؤكدا وقوف السعودية إلى جانب مصر وشعبها الشقيق.

كما أدان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الهجوم الإرهابي في برقية عزاء للرئيس المصري.

وقال ولي العهد السعودي في البرقية: "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لكم ولشعب مصر الشقيق ولأسر المتوفين بأحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

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وأعلن الجيش المصري، الخميس، استشهاد وإصابة 10عسكريين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة بئر العبد.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأضاف أن "القوات المسلحة تؤكد استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره".

وأحبط الجيش المصري عشرات العمليات الإرهابية وقتل مئات الإرهابيين في إطار عمليات عسكرية تهدف لتطهير محافظة شمال سيناء من التنظيمات المتطرفة.