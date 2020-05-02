الولايات المتحدة تسجل 1883 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية المزيد

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/5/2 04:49 ص بتوقيت أبوظبي
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، أكثر من 1800 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في انخفاض طفيف عن الأيام السابقة، وفقا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.
ومع تسجيلها 1883 حالة وفاة يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة إلى 64700.
والولايات المتّحدة، التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/شباط، هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من جراء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.
وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في ألا تتخطى بلاده حاجز الـ100 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكان ترامب أعلن أن شركة "جيلياد ساينسز" حصلت على ترخيص طارئ لإنتاج عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا المستجد.
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