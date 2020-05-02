أكثر من 1.4 مليون طالب وطالبة جامعية تمكّنوا من تأدية 223 ألف اختبار عن بُعد في الأسبوع الأول

2020-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

حققت الجامعات السعودية الحكومية والأهلية عبر منصاتها الإلكترونية وبرامج التقنية المعتمدة حضوراً لافتاً في مجال تقويم أكثر من مليون وأربعمائة ألف طالب وطالبة بعد أن مكنتهم الجامعات من تأدية أكثر من ( 223) ألف اختبار ضمن 12 وسيلة للتقويم، مستحوذة بذلك – وفي أول أسبوع من بدء الاختبارات – على مساحة واسعة من تطبيقات Blackboard وMicrosoft Teams وExam.net و Question Mark وغيرها من الأنظمة والمنصات المعتمدة، مما عزز تميزها في تقويم أعمال الفصل الدراسي وإيجاد بدائل عادلة بعد تعليق الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت تنوّعت فيه المتطلبات الجامعية منذ أول يوم عُلق فيه حضور الطلاب والطالبات للجامعات؛ أصبح التعلم الإلكتروني، والاختبارات الإلكترونية، والشفوية، والمقالية، والموضوعية، ومنتديات النقاش، وملفات الإنجازات والمشاريع خياراً بديلاً ومناسباً، بعد أن أخذت الجامعات على عاتقها مهمة التيسير على الطلاب والطالبات، وتقديم أنواع الدعم والإرشاد الأكاديمي كافة لتجاوز هذه الأزمة، دون أن تتأثر مستوياتهم الأكاديمية والعلمية، ودون أن تؤثر الحلول التي يتم اتخاذها على الكفايات العامة، ونواتج التعلّم، وتحقيق الأهداف التعليمية، حيث وضعت الجامعات آلياتها المرنة للحضور والغياب، والتأجيل، والحذف، بعد أن هيأت الطلاب لاستكمال مقرراتهم الدراسية عن بُعد.

وقد برز العديد من البدائل والطرق لتأدية الاختبارات الدورية والنهائية بحسب طبيعة الدراسة في الكليات المختلفة، وكانت أداة فعالة وفرت عليهم الجهد والوقت، وأصبح جميع الطلاب والطالبات في مناطق المملكة الشاسعة مرتبطين بخدمات اتصالية تقنية.

وفي أحدث إحصائية بلغ مجموع الاختبارات التي عقدتها الجامعات الحكومية والأهلية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان لهذا العام أكثر من ( 223) ألف اختبار، فيما تجاوزت أعداد المتقدمين لهذه الاختبارات التقويمية من الطلاب والطالبات عبر المنصات والأنظمة الإلكترونية أكثر من مليون وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف طالب وطالبة.

كما قدرت الاختبارات الشفوية التي أجرتها الجامعات حتى يوم أمس الخميس

بأكثر من ( 11) ألف اختبار ، والإلكترونية بأكثر من ( 243) ألف اختبار، فيما فاق إجمالي المشاريع والأبحاث العلمية المقدمة من الطلاب والطالبات أكثر من (21) ألف مشروع، وبحث علمي ، بالإضافة إلى أكثر من ( 16) ألف نوع آخر



Advertisements

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر













تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19