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2020-05-02 شرطة مكة : القبض على أطراف المشاجرة الجماعية بأحد أحياء العاصمة المقدسة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرةٍ جماعية، بأحد أحياء العاصمة المقدسة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله- عن القبض على أطرافها، وهم (6) مواطنين، أعمارهم في العقدين الثاني والثالث، وذلك إثر خلافات سابقة بينهم، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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