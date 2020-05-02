تحذيرات باستمرار السحب الرعدية على الرياض والأمطار على الشرقية والرياح النشطة في المدينة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 2 مايو 2020 04:30 صباحاً - أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار السحب الرعدية على الرياض والأمطار على الشرقية والرياح النشطة بالمدينة حتى مساء اليوم (السبت).

وأوضح النظام أن منطقة الرياض وتحديداً العاصمة الرياض والأفلاج والخرج والزلفي والقويعية والمجمعة والمزاحمية ورماح وشقراء، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، ستتواصل فيها السحب الرعدية والرياح النشطة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وبيّن أن المنطقة الشرقية وخاصةً الأحساء والخبر والدمام وبقيق والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة وتساقطاً للبرد ونشاطاً في الرياح السطحية حتى الساعة (11:55) من مساء اليوم.

ولفت إلى أن أجزاء من مناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية ونجران والجوف والقصيم والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، ستستمر فيها الرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.