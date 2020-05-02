، "القروني" يكشف برنامجه الرمضاني ويطالب عبر "الخليج 365": علينا البقاء في منازلنا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
طالب المدير الفني لفريق حطين الكروي (الوطني) خالد القروني، الجميع (من مواطنين ومقيمين) التقيد في البقاء في المنزل، وتنفيذ توجيهات وتعليمات وزارة الصحة، والقطاعات الأمنية، من أجل سلامة الجميع، وتخطي جائحة كورونا ( كوفيد - 19 ) خلال الفترة القريبة المقبلة - بمشيئة الله - ولأن كلنا مسؤول علينا أن نتباعد قدر المستطاع ونهتم بالإرشادات الصحية من حيث التعقيم وغسل اليدين باستمرار، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.
وعن برنامجه اليومي في رمضان قال القروني لـ "الخليج 365": "كما هو المعتاد في الشهر الفضيل قراءة القرآن الكريم في شهر القرآن، ومن ثم القيام ببعض التمارين في المنزل وفي فترة المساء يتم التواصل مع لاعبي الفريق عن بعد من أجل الوقوف على آخر المستجدات في تنفيذ البرنامج الفني من لياقة وغير ذلك".
وشدد المدرب الوطني على ممارسة الرياضة في المنزل لجميع الفئات العمرية، والقيام بالتمارين بشكل يومي من أجل الحفاظ على لياقة ووزن الجسم، ورفع درجة المناعة، إلى جانب منح وقت كاف للجلوس مع الأسرة خلال الشهر الفضيل.
"القروني" يكشف برنامجه الرمضاني ويطالب عبر "الخليج 365": علينا البقاء في منازلناأحمد سرور الخليج 365 2020-05-02
طالب المدير الفني لفريق حطين الكروي (الوطني) خالد القروني، الجميع (من مواطنين ومقيمين) التقيد في البقاء في المنزل، وتنفيذ توجيهات وتعليمات وزارة الصحة، والقطاعات الأمنية، من أجل سلامة الجميع، وتخطي جائحة كورونا ( كوفيد - 19 ) خلال الفترة القريبة المقبلة - بمشيئة الله - ولأن كلنا مسؤول علينا أن نتباعد قدر المستطاع ونهتم بالإرشادات الصحية من حيث التعقيم وغسل اليدين باستمرار، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.
وعن برنامجه اليومي في رمضان قال القروني لـ "الخليج 365": "كما هو المعتاد في الشهر الفضيل قراءة القرآن الكريم في شهر القرآن، ومن ثم القيام ببعض التمارين في المنزل وفي فترة المساء يتم التواصل مع لاعبي الفريق عن بعد من أجل الوقوف على آخر المستجدات في تنفيذ البرنامج الفني من لياقة وغير ذلك".
وشدد المدرب الوطني على ممارسة الرياضة في المنزل لجميع الفئات العمرية، والقيام بالتمارين بشكل يومي من أجل الحفاظ على لياقة ووزن الجسم، ورفع درجة المناعة، إلى جانب منح وقت كاف للجلوس مع الأسرة خلال الشهر الفضيل.
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
01:47 AM
أشار إلى أهمية التمارين في رمضان ومنح الأسرة وقتاً كافياً
طالب المدير الفني لفريق حطين الكروي (الوطني) خالد القروني، الجميع (من مواطنين ومقيمين) التقيد في البقاء في المنزل، وتنفيذ توجيهات وتعليمات وزارة الصحة، والقطاعات الأمنية، من أجل سلامة الجميع، وتخطي جائحة كورونا ( كوفيد - 19 ) خلال الفترة القريبة المقبلة - بمشيئة الله - ولأن كلنا مسؤول علينا أن نتباعد قدر المستطاع ونهتم بالإرشادات الصحية من حيث التعقيم وغسل اليدين باستمرار، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.
وعن برنامجه اليومي في رمضان قال القروني لـ "الخليج 365": "كما هو المعتاد في الشهر الفضيل قراءة القرآن الكريم في شهر القرآن، ومن ثم القيام ببعض التمارين في المنزل وفي فترة المساء يتم التواصل مع لاعبي الفريق عن بعد من أجل الوقوف على آخر المستجدات في تنفيذ البرنامج الفني من لياقة وغير ذلك".
وشدد المدرب الوطني على ممارسة الرياضة في المنزل لجميع الفئات العمرية، والقيام بالتمارين بشكل يومي من أجل الحفاظ على لياقة ووزن الجسم، ورفع درجة المناعة، إلى جانب منح وقت كاف للجلوس مع الأسرة خلال الشهر الفضيل.
، "القروني" يكشف برنامجه الرمضاني ويطالب عبر "الخليج 365": علينا البقاء في منازلنا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "القروني" يكشف برنامجه الرمضاني ويطالب عبر "الخليج 365": علينا البقاء في منازلنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.