، إصابة ثلاثة من لاعبي "كولن" الألماني بفيروس كورونا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي كولن الألماني الجمعة إصابة ثلاثة من أفراده بفيروس كورونا المستجد، ووضعهم بحجر صحي لمدة 14 يومًا؛ ما يشكِّل ضربة قوية لآمال استئناف الدوري الألماني المعلقة مبارياته منذ مارس الماضي.
وكشف النادي خضوع كامل الفريق وجهازه التدريبي مع موظفيه الخميس لاختبارات (كوفيد-19)، وجاءت نتيجة ثلاثة أشخاص إيجابية، وجميعهم دون عوارض. رافضًا الكشف عن أسمائهم.
وتابع: بعد تقييم الحالات من قِبل الهيئات الصحية المسؤولة سيدخل الأشخاص الثلاثة المصابون في عزل صحي لمدة 14 يومًا في منزلهم.
وبالرغم من ذلك أعلن النادي أنه سيواصل تمارينه تمهيدًا لاستئناف مباريات الدوري.كولن الألماني فيروس كورونا الجديد
إصابة ثلاثة من لاعبي "كولن" الألماني بفيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-02
أعلن نادي كولن الألماني الجمعة إصابة ثلاثة من أفراده بفيروس كورونا المستجد، ووضعهم بحجر صحي لمدة 14 يومًا؛ ما يشكِّل ضربة قوية لآمال استئناف الدوري الألماني المعلقة مبارياته منذ مارس الماضي.
وكشف النادي خضوع كامل الفريق وجهازه التدريبي مع موظفيه الخميس لاختبارات (كوفيد-19)، وجاءت نتيجة ثلاثة أشخاص إيجابية، وجميعهم دون عوارض. رافضًا الكشف عن أسمائهم.
وتابع: بعد تقييم الحالات من قِبل الهيئات الصحية المسؤولة سيدخل الأشخاص الثلاثة المصابون في عزل صحي لمدة 14 يومًا في منزلهم.
وبالرغم من ذلك أعلن النادي أنه سيواصل تمارينه تمهيدًا لاستئناف مباريات الدوري.
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
12:43 AM
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
04:34 AM
أعلن نادي كولن الألماني الجمعة إصابة ثلاثة من أفراده بفيروس كورونا المستجد، ووضعهم بحجر صحي لمدة 14 يومًا؛ ما يشكِّل ضربة قوية لآمال استئناف الدوري الألماني المعلقة مبارياته منذ مارس الماضي.
وكشف النادي خضوع كامل الفريق وجهازه التدريبي مع موظفيه الخميس لاختبارات (كوفيد-19)، وجاءت نتيجة ثلاثة أشخاص إيجابية، وجميعهم دون عوارض. رافضًا الكشف عن أسمائهم.
وتابع: بعد تقييم الحالات من قِبل الهيئات الصحية المسؤولة سيدخل الأشخاص الثلاثة المصابون في عزل صحي لمدة 14 يومًا في منزلهم.
وبالرغم من ذلك أعلن النادي أنه سيواصل تمارينه تمهيدًا لاستئناف مباريات الدوري.
، إصابة ثلاثة من لاعبي "كولن" الألماني بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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