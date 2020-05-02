، مدرب "الحزم" السابق لـ"رازفان": اترك "الهلال".. مدرب "الشباب": مكانك أفضل لك ،

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لا تزال أنباء رغبة فناربخشة التركي في ضم مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو تسيطر على عناوين الصحف الرومانية والتركية على حد سواء؛ إذ كان آخرها تصريح اللاعب الدولي الروماني السابق دانيال بانكو (42 عامًا)، الذي الخليج 365 له الاحتراف في تركيا، وكشف فيه عن وجود رغبة ملحة للنادي التركي في التعاقد مع رازفان.
وكانت تقارير قد راجت حول تجهيز إدارة فناربخشة الشرط الجزائي الموجود في عقد المدرب مع الهلال، البالغ مليونَي دولار، لتقديمه للمدرب ليقوم بفسخ تعاقده مع ناديه السعودي، وقيادة النادي التركي الموسم المقبل.
في هذا الشأن قال مدرب الحزم السابق، الروماني دانيل إيسايلا: إن نادي فناربخشة معروف في القارة الأوروبية، وهو يناضل دائمًا من أجل الفوز بالبطولات، وإن انتقال لوتشيسكو لهناك سيكون نقلة فنية كبيرة للمدرب الروماني.
مدرب الشباب السابق ماريوس سوموديكا وجَّه حديثه لرازفان قائلاً: "أعتقد أن البطولة التركية لا تناسبك، كما أنك لا تستطيع معرفة ما سيحدث لك هناك، بعكس وضعك الحالي مع الهلال".
وأشاد سوموديكا بنجاحات رازفان التي حققها مع الهلال، كاشفًا في الوقت نفسه أنه لن يستطيع الحصول على مقابل مادي كبير في تركيا مثل الذي يحصل عليه مع ناديه السعودي.الهلال رازفان لوتشيسكو
مدرب "الحزم" السابق لـ"رازفان": اترك "الهلال".. مدرب "الشباب": مكانك أفضل لكمحمد السيّد الخليج 365 2020-05-02
لا تزال أنباء رغبة فناربخشة التركي في ضم مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو تسيطر على عناوين الصحف الرومانية والتركية على حد سواء؛ إذ كان آخرها تصريح اللاعب الدولي الروماني السابق دانيال بانكو (42 عامًا)، الذي الخليج 365 له الاحتراف في تركيا، وكشف فيه عن وجود رغبة ملحة للنادي التركي في التعاقد مع رازفان.
وكانت تقارير قد راجت حول تجهيز إدارة فناربخشة الشرط الجزائي الموجود في عقد المدرب مع الهلال، البالغ مليونَي دولار، لتقديمه للمدرب ليقوم بفسخ تعاقده مع ناديه السعودي، وقيادة النادي التركي الموسم المقبل.
في هذا الشأن قال مدرب الحزم السابق، الروماني دانيل إيسايلا: إن نادي فناربخشة معروف في القارة الأوروبية، وهو يناضل دائمًا من أجل الفوز بالبطولات، وإن انتقال لوتشيسكو لهناك سيكون نقلة فنية كبيرة للمدرب الروماني.
مدرب الشباب السابق ماريوس سوموديكا وجَّه حديثه لرازفان قائلاً: "أعتقد أن البطولة التركية لا تناسبك، كما أنك لا تستطيع معرفة ما سيحدث لك هناك، بعكس وضعك الحالي مع الهلال".
وأشاد سوموديكا بنجاحات رازفان التي حققها مع الهلال، كاشفًا في الوقت نفسه أنه لن يستطيع الحصول على مقابل مادي كبير في تركيا مثل الذي يحصل عليه مع ناديه السعودي.
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
12:16 AM
وجَّها نصائحهما لمدرب "الهلال" عقب رغبة "فناربخشة" التركي
لا تزال أنباء رغبة فناربخشة التركي في ضم مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو تسيطر على عناوين الصحف الرومانية والتركية على حد سواء؛ إذ كان آخرها تصريح اللاعب الدولي الروماني السابق دانيال بانكو (42 عامًا)، الذي الخليج 365 له الاحتراف في تركيا، وكشف فيه عن وجود رغبة ملحة للنادي التركي في التعاقد مع رازفان.
وكانت تقارير قد راجت حول تجهيز إدارة فناربخشة الشرط الجزائي الموجود في عقد المدرب مع الهلال، البالغ مليونَي دولار، لتقديمه للمدرب ليقوم بفسخ تعاقده مع ناديه السعودي، وقيادة النادي التركي الموسم المقبل.
في هذا الشأن قال مدرب الحزم السابق، الروماني دانيل إيسايلا: إن نادي فناربخشة معروف في القارة الأوروبية، وهو يناضل دائمًا من أجل الفوز بالبطولات، وإن انتقال لوتشيسكو لهناك سيكون نقلة فنية كبيرة للمدرب الروماني.
مدرب الشباب السابق ماريوس سوموديكا وجَّه حديثه لرازفان قائلاً: "أعتقد أن البطولة التركية لا تناسبك، كما أنك لا تستطيع معرفة ما سيحدث لك هناك، بعكس وضعك الحالي مع الهلال".
وأشاد سوموديكا بنجاحات رازفان التي حققها مع الهلال، كاشفًا في الوقت نفسه أنه لن يستطيع الحصول على مقابل مادي كبير في تركيا مثل الذي يحصل عليه مع ناديه السعودي.
، مدرب "الحزم" السابق لـ"رازفان": اترك "الهلال".. مدرب "الشباب": مكانك أفضل لك ،
المصدر : الخليج 365
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