، مصادر "الخليج 365" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" من مصادرها أنه لا صحة للأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن تغير مواعيد منع التجول الحالية .

يشار إلى أن الجهات المعنية تكرر على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.