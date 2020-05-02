، "القمر المتحدة" تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن خمسيني ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت دولة القمر المتحدة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعود لمواطن خمسيني، دخل المستشفى في 23 أبريل، وهو يعاني من سعال والتهاب حلقي وحمى وصعوبة في التنفس.
وفي التفاصيل، دعا الرئيس القمري عثمان غزالي، في خطاب ألقاه بالقصر الرئاسي بالمناسبة، مواطني بلاده إلى الالتزام بالتدابير المتخذة ضد انتشار الفيروس.
وكانت البلاد قد اتخذت في وقت مبكر جملة من التدابير الاحترازية، للوقاية من جائحة كوفيد 19، بينها إغلاق الحدود وحظر التجول وحظر التجمع.
وبتسجيلها أول حالة إصابة بالفيروس، تبقى مملكة ليسوتو، البلد الإفريقي الوحيد الذي لم تسجل به إلى حد الآن أية حالة إصابة بكورونا.القمر المتحدة فيروس كورونا الجديد
"القمر المتحدة" تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن خمسينيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-02
أعلنت دولة القمر المتحدة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعود لمواطن خمسيني، دخل المستشفى في 23 أبريل، وهو يعاني من سعال والتهاب حلقي وحمى وصعوبة في التنفس.
وفي التفاصيل، دعا الرئيس القمري عثمان غزالي، في خطاب ألقاه بالقصر الرئاسي بالمناسبة، مواطني بلاده إلى الالتزام بالتدابير المتخذة ضد انتشار الفيروس.
وكانت البلاد قد اتخذت في وقت مبكر جملة من التدابير الاحترازية، للوقاية من جائحة كوفيد 19، بينها إغلاق الحدود وحظر التجول وحظر التجمع.
وبتسجيلها أول حالة إصابة بالفيروس، تبقى مملكة ليسوتو، البلد الإفريقي الوحيد الذي لم تسجل به إلى حد الآن أية حالة إصابة بكورونا.
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
02:03 AM
تبقى "ليسوتو" الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم يصلها المرض للآن
أعلنت دولة القمر المتحدة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعود لمواطن خمسيني، دخل المستشفى في 23 أبريل، وهو يعاني من سعال والتهاب حلقي وحمى وصعوبة في التنفس.
وفي التفاصيل، دعا الرئيس القمري عثمان غزالي، في خطاب ألقاه بالقصر الرئاسي بالمناسبة، مواطني بلاده إلى الالتزام بالتدابير المتخذة ضد انتشار الفيروس.
وكانت البلاد قد اتخذت في وقت مبكر جملة من التدابير الاحترازية، للوقاية من جائحة كوفيد 19، بينها إغلاق الحدود وحظر التجول وحظر التجمع.
وبتسجيلها أول حالة إصابة بالفيروس، تبقى مملكة ليسوتو، البلد الإفريقي الوحيد الذي لم تسجل به إلى حد الآن أية حالة إصابة بكورونا.
، "القمر المتحدة" تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن خمسيني ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "القمر المتحدة" تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن خمسيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.