شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تدفع بتعزيزات كبيرة إلى مختلف الجبهات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية مطلعة، أن مليشيا الحوثي الانقلابية، دفعت بتعزيزات من عناصرها وآليات قتالية إلى مختلف الجبهات القتالية.

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وذكرت المصادر، ان المليشيات دفعت بتعزيزات كبيرة إلى جبهات قتال مختلفة في محافظة حجة، تزامنت مع دفعها بتعزيزات كبيرة إلى جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وشنت المليشيات قصفا استهدف فيه مواقع للجيش في جبهات مختلفة في محافظة الجوف، وجبهة صرواح غربي محافظة مأرب، وقامت قوات الجيش بالرد على تلك الاعتداءات.





بالتزامن، أفشلت قوات الجيش تسللا للمليشيا الحوثية في الجبهة الشمالية لمحافظة تعز، وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح، بحسب صحيفة26 سبتمبر الناطقة باسم الجيش الوطني.

يأتي ذلك في الوقت الذي يلتزم به الجيش الوطني بوقف إطلاق النار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي، استجابة لدعوة الأمم المتحدة بوقف اطلاق نار شامل في اليمن والاستعداد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.