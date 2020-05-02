منصة أبشر تنشر رابط الاعتراض على مخالفات منع التجول

نشرت مصادر رسمية سعودية، يوم السبت 2 مايو 2020، رابط منصة أبشر لتقديم طلب اعتراض على مخالفات منع التجول والتنقل بين المحافظات في المملكة خلال الفترة الراهنة في شهر رمضان الفضيل.

ونشرت منصة أبشر عبر موقعها الرسمي مقطع فيديو توضح من خلاله خطوات الاعتراض على مخالفات منع التجوال عبر الحساب الخاص بكل مواطن في المنصة، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وأوضحت أنه يجب على المستخدم الدخول على رابط منصة أبشر اضغط هنا ، ثم اختيار منصة أبشر أفراد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي ثم النقر على تسجيل الدخول إلى الحساب.

وأضافت أنه يجب على المستخدم في الخطوة التالية اختيار خدمات من خلال تبويب خدماتي، ثم اختيار خيار الخدمات العامة، قبل النقر على الرسائل والطلبات. وفق ما ورد في مقطع الفيديو.

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وتابعت منصة أبشر السعودية: يتم اختيار لجان النظر في مخالفات التجول ثم المنطقة وكتابة الموضوع والرسالة ورفع المرفقات حال وجدت ثم الضغط على خيار إرسال. من أجل إيصالها إلى الجهات المعنية لفحصها والنظر فيها.

وكانت منصة أبشر قد دعت المستخدمين في كل أنحاء السعودية، إلى الترقب قريبا إذ أنعا تعمل على إطلاق النسخة المطورة من خدمت فُرجت، مبينة أنها تتضمن العديد من المزايا الجديدة التي لم تكن في السابق.

الجدير بالذكر أن منصة أبشر تقدم ما يزيد عن مئتي خدمة إلكترونية لجميع المواطنين في السعودية، فيما تعمل في كثير من الأحيان على إيصال الوثائق إلى عنوان المستفيد دون أي مقابل ضمن الخدمات الحكومية المجانية.