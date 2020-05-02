عقار 《ريمديسيفير》 ينجح في السيطرة على فيروس كورونا .. و الكشف عن مدة الشفاء !

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كشف مركز كليفلاند الطبي الأمريكي، عن أن الأبحاث التي أجريت على عقار ” ريمديسيفير”، أثبتت فعالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

تقليل مدة الشفاء

وقال البروفيسور الأمريكي إيلي أنتوني، إن دواء “ريمديسيفير” نجح في تقليل مدة الشفاء من كورونا لـ 4 أيام.

عقار ريمديسيفير هو عقار تجريبي مضاد للفيروسات طورته شركة الأدوية الأمريكية Gilead Sciences في البداية لعلاج الإيبولا.

وأظهر العقار، الذي طُوّر في عام 2015، وعودا مبكرة في دراسة على الحيوانات، وأُصدر لاحقا في جمهورية الكونغو الديمقراطية – لكنه فشل في النهاية كعلاج فعّال للإيبولا.

خسائر ضخمة

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، في 30 يناير، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 مارس جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 3.3 ملايين إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 235 ألف وفاة و1.05 مليون حالة شفاء.





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