مضاربة جماعية بالسيارات بين مجموعة من الشباب في بطحاء قريش

تحقق شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة في مركز شرطة الكعكية، في مضاربة جماعية بين مجموعة من الشباب في مخطط بطحاء قريش، أسفرت عن صدم سيارة جيب لاندكروزر موديل حديث من الأمام والخلف، ما تسبب في تلفيات كبيرة بها.

وعلمت «عاجل»، أنه حضرت سيارة وانيت وسيارة جيب ربع صغيرة لموقع الجريمة، حيث تبادل مجموعة الشباب قذف بعضهم البعض بالحجارة، مما جعل قائد السيارة الوانيت والجيب الربع يتجهان إلى الجيب لاندكروزر وصدمها من الأمام والخلف. وهرب قائدا السيارة الوانيت والجيب الربع من الموقع بعد صدمهما اللاندكروزر.

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وباشرت الدوريات الأمنية الحالة، وتم إعداد محضر بالوقعة وتسليمه إلى مركز شرطة الكعكية بحكم الموقع والاختصاص.

وكشفت المصادر، أن هناك خلافات قديمة بين الشباب؛ حيث تم ضرب أحدهم ضربًا مبرحًا، الأمر الذي دفعه لأن يستنجد ببعض أقاربه، فحدث الاشباك وصدم السيارات ببعضها البعض.

وتولى مركز شرطة الكعكية والنيابة العامة ملف التحقيق في القضية، في انتظار لقاء القبض على جميع أطراف المضاربة وتحويل الجميع لجهات الاختصاص، وكشف كامل ملابسات الجريمة.