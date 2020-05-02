وفاة شخص وإصابة آخر في حريق شاحنتين على طريق حائل الجوف

تمكنت قوات الدفاع المدني بمنطقة حائل، من إخماد حريق في شاحنتي نقل على طريق حائل الجوف، أدى إلى وفاة قائد إحدى الشاحنتين وإصابة الآخر.

وجاء ذلك، في تغريدة للدفاع المدني السعودي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ حيث قال: «أخمد الدفاع المدني بحائل حادث حريق بشاحنتي نقل على طريق حائل الجوف نتجت عنه وفاة قائد إحداها وإصابة الآخر.. نسأل الله أن يرحم المتوفى ويمن على المصاب بالشفاء العاجل».