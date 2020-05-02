بالصور.. ضبط وافدين يبيعون الكمامات بأسعار مرتفعة في بريدة

يشترطون إتمام البيع دون فواتير..

ضبطت وزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية في مدينة بريدة بمنقطة القصيم، وافدين يقومون بتسويق الكمامات بأسعار مرتفعة. وأضافت الوزارة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الوافدين يشترطون بيع الكمامات دون فواتير. وأكَّدت، أنه بعد استدراجهم تم ضبطهم والوصول إلى المستودع التابع لهم وحجز أكثر من 40 ألف كمامة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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