جريمة مروعه تهز حي النزهة بجدة.. مقتل مصري على يد شخصين من بني جلدته

علمت «عاجل»، أن الجهات الأمنية بجدة، ألقت القبض على شخصين من الجنسية المصرية، قتلا شخصًا من نفس جنسيتهما طعنًا في حي النزهة بمدينة جدة، مساء أمس الجمعة، بسبب خلافات بينهم.

وأكدت مصادر لـ«عاجل»، أنه تم القبض عليهما وتحويلهما للجهات المختصة.

وقال جيران المغدور، لـ«عاجل»، إن أصوات القتيل والمتهمين، كانت تتعالى منذ الأمس، قبل أن يعلموا بوفاته.