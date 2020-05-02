بالصور.. انطلاق منصة «منارة الحرمين» لإتاحة العلم الشرعي لطالبيه

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس الجمعة، المنصة الإلكترونية (منارة الحرمين)، التي تهدف لبثِّ الخطب والدروس والمحاضرات من الحرمين الشريفين؛ بالتعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الاتصالات والتقنية والمعلومات، عن طريق الشبكة الافتراضية.

وبيَّن الرئيس العا،م أن مثل هذا التعاون البنّاء من شأنه إحداث نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية للحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن المرحلة الحالية تعتمد على التقنية بشكل كبير، لا سيما في تعزيز جانب الإجراءات الوقائية الاحترازية؛ حيث إن التقنية تحقق التباعد الاجتماعي مع حصول الفائدة- بإذن الله-.

وأكَّد الشيخ السديس، أن الدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بالحرمين الشريفين وتوجيهاتهما الكريمة باستمرار الخير المنطلق منهما ليصل إلى العالم، عبر تسخير أحدث التقنيات والمنصات الإلكترونية، التي كانت المنصة إحدى ثمارها.

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وأشار إلى أن منصة (منارة الحرمين)، امتداد لنقلات الرئاسة النوعية في الجانب التقني؛ حيث حققت الرئاسة نقلات نوعية في الجانب التقني بإطلاق عدة خِدْمات إلكترونية متكاملة في السابق، ومنها تطبيق الحرمين الشريفين، وتطبيق مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة، وغيرها من الخِدْمات الإلكترونية، التي كان من شأنها المساهمة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية، والدعوية، والتوجيهية، والإرشادية، والتثقيفية، التي تتسم بالوسطية والاعتدال وتهدف لمحاربة الغلو والتطرف والأفكار الضالة.

من جهته، أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن المنصة تهدف إلى تمكين المسلمين في كل مكان في العالم من الوصول إلى دروس ومحاضرات الحرمين الشريفين، من خلال الاستناد على القدرات الرقمية، التي تحظى بها المملكة لا سيما في الوقت الذي يشهده العالم من إجراءات احترازية ضد جائحة كورونا.

وبيَّن أن المنصة تنبثق من حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد في الاهتمام بالحرمين الشريفين والتيسير على المسلمين كافة، مشيدًا بالتحول الرقمي الذي حققته الرئاسة، وبالتعاون الكبير بين الوزارة والرئاسة، الذي أسهم وفي وقتٍ قياسي في إطلاق المنصة واكتمالها، الأمر الذي لم يكن ليتحقق إلا بالدعم الكبير من ولاة الأمر.