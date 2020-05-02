ضبط مصنع مفروشات عشوائي وإتلاف المضبوطات جنوب جدة

وأضاف الذروي أن الموقع كان يجهز لـ تغليف مراتب أسرّة ومخدات وتمت مصادرة كامل الكميات من المراتب والقطع الإسفنجية والأقمشة والمعدات المختلفة، حيث جرى إتلاف عدد 678 مرتبة مغلفة جاهزة للتوزيع وعدد 425 مخدة مغلفة و267 مساند مغلفة جاهزة للتوزيع، مشيراً إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة وإغلاق الموقع بالأختام الرسمية.
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