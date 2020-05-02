إزالة بسطات خضراوات عشوائية في خزام جدة

تزامناً مع الجهود المتواصلة لأمانة محافظة جدة لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا قامت بلدية خزام الفرعية بحملات رقابية في الأحياء التابعة للنطاق حيث جرى إزالة 25 من البسطات العشوائية وعدد من سيارات نقل الخضروات.

وأوضح رئيس بلدية خزام الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني أن الفرق التابعة نفذت حملة رقابية ميدانية على الباعة المتجولين المخالفين والتي تمارس بيع الخضار والفواكه، في أحياء "بترومين" – "غليل" وشارع "زينل" مبيناً أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المشتركة مع كافة بلديات وقطاعات الأمانة في منع جميع الظواهر السلبية خاصة خلال الفترة الحالية حيث أسفرت الحملة عن إزالة عدد 25 بسطة ومصادرة وإتلاف حمولة 3 سيارات نقل.

وأكد الزهراني أن البلدية مستمرة في تنظيم حملاتها على هذه الظاهرة بشكل دوري لمواجهة انتشارها مطالباً السكان إلى الاستفادة من خدمات الأسواق المؤقتة. وصادرت بلدية الصفا الفرعية 177 طنا من الخضراوات والفواكه، إلى جانب 22 عربة ضمن الحملات التفتيشية التي تقوم بها للحد من ظاهرة البائعين الجائلين.

وأوضح رئيس بلدية الصفا الفرعية أن كميات الخضراوات والفواكه، التي تمت مصادرتها، جاءت في إطار الحملات المتواصلة، التي وضعتها البلدية للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، الذين ينتشرون في حرم السوق المركزي،حيث أسفرت حملة يوم الجمعة 08/09/1441هـ عن مصادرة 177 من الخضروات والفواكه و22 عربة في منطقة السوق المركزي للخضروات والفواكه بما في ذلك الشوارع وأمام العمائر السكنية ومنع الباعة من التمركز في هذه الأماكن مضيفاً أنه جرى مصادرة كميات من الخضروات للباعة في موقع السوق المؤقتة وتسليمها للجمعيات.