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أمين عسير يتفقد أعمال المقاولين

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وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في جولة تفقدية على عدة مواقع لحفريات المشاريع الخدمية بمدينة أبها، يرافقه مساعد الأمين للتخطيط والبرامج الدكتور سعود أبو شايقه، وجاءت الجولة للتأكد من تطبيق المقاولين لآلية الجودة في الحفريات والالتزام بوسائل السلامة العامة للتأمين سلامة العاملين بتلك المواقع وحفظ سلامة المارة.

وبين الدكتور سعود أبو شايقه، بأن أمين المنطقة شدد على ضرورة تطبيق الجودة بتلك المواقع خصوصا أنها باتت بندا أساسيا في إخلاء طرف المقاولين فور الانتهاء من المشروعات المنوطة بهم. وأردف أبو شايقه إلى أن الأمانة وكافة البلديات تقوم بأعمالها الرقابية على تلك المشاريع بهدف رفع مستوى جودة العمل والتأكد من انضباط المقاولين وفق الآليات والبنود المعمول بها في التراخيص البلدية للحفر.


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