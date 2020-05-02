أمين عسير يتفقد أعمال المقاولين

وبين الدكتور سعود أبو شايقه، بأن أمين المنطقة شدد على ضرورة تطبيق الجودة بتلك المواقع خصوصا أنها باتت بندا أساسيا في إخلاء طرف المقاولين فور الانتهاء من المشروعات المنوطة بهم. وأردف أبو شايقه إلى أن الأمانة وكافة البلديات تقوم بأعمالها الرقابية على تلك المشاريع بهدف رفع مستوى جودة العمل والتأكد من انضباط المقاولين وفق الآليات والبنود المعمول بها في التراخيص البلدية للحفر.
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