200 متدرب بدورة تعظيم البيت الحرام

أقامت وكالة التخطيط والشؤون التطويرية ممثلة في أكاديمية المسجد الحرام دورة تدريبية بعنوان «تعظيم البيت الحرام» التي قدمت لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام بمكة ومنسوبي الوكالة بالمدينة. وتضمنت محاور الدورة التعريف بمفهوم تعظيم البيت الحرام وهو تعظيم الله أولاً، وتعظيم ما عظمه ثانيًا، واستشعار قيمة مجاورة الكعبة المشرفة، وما يلزم قاطني البلد الحرام من الآداب والسلوك الحسن فيه. كما تطرقت الدورة إلى ما خص الله به مكة المكرمة من خصائص تميزت بها عن سائر المدن حول الأرض، ومنها أن الله - سبحانه - جعل البيت الحرام بيت الهدى ومنبع الهداية والرشاد ومهوى الأفئدة. وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد الوذيناني أن الأكاديمية تواصل تقديم عددٍ من الدورات عن بُعد خلال فترة تعليق العمل في الرئاسة.



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