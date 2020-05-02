السعودية اليوم / الهلال الأحمر بتبوك يشارك بفرق إسعافية في حادث حريق السوق الدولي



تبوك 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

تلقت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك على الرقم الموحد (997) اليوم الجمعه بلاغاً عند الساعة الخامسة و11 دقيقة مساء عبارة عن اندلاع حريق بمجمع السوق الدولي في مدينة تبوك وعلى الفور توجهت 9 فرق إسعافية للموقع، وذلك بمتابعة مباشرة من قبل مدير عام المنطقة وبمباشرة ميدانية من قبل المساعد العام للشؤون الإسعافيه والقيادة الميدانية لموقع الحدث، وكان وصول أول فرقة إسعافية للموقع بعد تلقي البلاغ بتسعة دقائق، حيث جرى مباشرة حالتي اختناق خلال الحدث، تعد من الحالات البسيطة ولله الحمد، لذا اكتفت الفرقة الإسعافية بالتعامل مع الحالة في الموقع فقط.

// انتهى //

02:22ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.