السعودية | بالصور.. حريق يلتهم محلات تجارية في السوق الدولي بتبوك

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الخليج 365 - الرياض- تبوك- علي العميري:
سيطرت فرق الدفاع المدني اليوم ( الجمعة ) على حريق نشب في عدد من المحلات التجارية بالسوق الدولي بمدينة تبوك ، وقد باشرت الفرق عمليات الإخماد والتبريد للتثبت من عدم وجود بقايا نيران .
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول/ رافع بن زايد العمري بأنه في تمام الساعة الرابعة و 54 دقيقة من مساء الجمعة قد تلقى مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك بلاغاً يفيد بإندلاع حريق بموقع السوق الدولي غرب مدينة تبوك ، لتباشر على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ بالمعدات والأدوات المهيئة لمثل هذه الحوادث التي تم على إثراها إخماد النيران والسيطرة عليها ، مشيراُ إلى أن فرق الدفاع المدني بعد إخماد ومحاصرة الحريق والسيطرة عليه ، تبين لها – ولله الحمد – عدم وجود اي إصابات أو وفيات وكان ذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة ، حيت نتج عن الحادث تضرر 33 محل تجاري ولا يزال التحقيق جاري لمعرفة أسباب الحريق .
وأكد ” العمري ” ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق داخل المحلات التجارية ، ولفت إلى أنه في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، متمنيا السلامة للجميع.
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