"الجوازات": إنهاء إجراءات رحلة إلى جاكرتا ضمن مبادرة "عودة آمنة"

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إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين أنهت إدارة ⁧الجوازات⁩ وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني والخطوط السعودية، إجراءات إحدى رحلات ⁧"مبادرة عودة⁩" المغادرة إلى جاكرتا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة بالتنسيق مع شركة مطارات الرياض.

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