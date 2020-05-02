شكرا لقرائتكم خبر عن وصول العائدين من جورجيا وأذربيجان إلى مطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

وصلت رحلة الخطوط السعودية القادمة من دولتي جورجيا وأذربيجان والمخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى للمملكة، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وكان في استقبال المواطنين ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني. وفور وصول المواطنين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، طبقت كافة التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كما اتخذت الجهات الحكومية ممثلة في (وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني) العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية.

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