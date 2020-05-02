شكرا لقرائتكم خبر عن جنود السلامة والان نبدء بالتفاصيل

شرفنا شهر رمضان المبارك بقدومه، ويا الله كم أسعدنا وساعدنا على نسيان أزمة « كورونا » التي ستزول قريبا بفضل الله، ويا له من نكهة مختلفة (ما ذقنا مثلها) وكأنه يجبرنا على نظام غذائي يزيدنا شوقا ولهفة لأقاربنا الذين فقدنا وجودهم على مائدة الطعام الممزوجة بابتساماتهم (الله يجمعنا معهم).

من منظوري الخاص أرى أن الأجواء الرمضانية حاليا تعكس جمالها الروحي مهما قست علينا بالتجويع النفسي لها ولمن نحب، ولكنها «تطمئننا» بوجودها وكأنها تقول لنا «أنا الراعي الرسمي» لهذا الموسم الفضيل فلا تحزنوا.. وخاصة أن هذا الموسم حافل بكوادر وطنية سطروا سير عطرة بعطائهم الذي نبع منبعه من حب الوطن وبحكومة جبارة بحكمتها التي شهد لها التاريخ لعملها ليلا ونهارا لحمايتنا من جبروت انتشار وباء كورونا «المتخفي»، فكلما اشتد العناء علينا اشتدوا لنا عونا.

ولا بأس علينا أن نفرح تارة ونحزن تارة ففي الألم سنستشعر معنى الفرج القريب الذي هو مبدأ لي، ومن هذا المبدأ أتمنى منك يا عزيزي المواطن ألا تتهور وتنسى الاحترازات الصحية «بعد رفع المنع» فأنت الآن المسؤول الوحيد عن سلامتك وسلامة أبناء وطنك، واتبع التعليمات ولا تغادر منزلك إلا للضرورة، وكن لاعبا محترفا في جميع الأدوار الاجتماعية كرب المنزل الذي يعزز الثقافة الصحية والبيئية لدى أفراد أسرته حتى بعد زوال الوباء، أو رب العمل الذي يوفر لطاقم فريقه كافة احتياجات الحماية الشخصية والتدريب الصحي والبيئي لهم لأن الجميع (أمانة) لديه، وكذلك أن تكون المستهلك الذي يحرص على سلامة الأماكن من خلال تهذيب سلوكياته التي تعكس قيم ديننا في النظافة والإحسان، واعلم أننا اليوم جميعا جنود «السلامة» أينما كنا وبقينا في وطننا الغالي.

كما أتمنى أن لا تجعل مبادئ الصحة والسلامة مؤقتة لديك، بل اجعلها أسلوب حياة لا يتغير إلى الأبد.