شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداء الأقنعة الواقية في الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

رجل يرتدي قناع وجه واقيًا خلال شهر رمضان المبارك في القاهرة، قبل موعد الإفطار أمام المساجد المغلقة والمدارس الإسلامية في شارع المعز، وسط مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد

وعلى الرغم من انتشار الفيروس بصورة مكثفة في العالم وفي الدول الإسلامية أيضًا إلا أن العديد من المظاهر التي تزيد الأواصر بين العائلات لا يزال المسلمون يحرصون عليها، ولكن في منازلهم.

ويترقب المسلمون حول العالم نهاية الفيروس لبدء ممارسة الطقوس الرمضانية، التي يحرصون عليها في الشهر المبارك، ومن بينها التزاور وأداء صلاة التراويح في جماعة.