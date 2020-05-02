شكرا لقرائتكم خبر عن استفادة 1050 يتيما من «سنابل الخير» والان نبدء بالتفاصيل
أطلقت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر، أمس، مشروع سنابل الخير تزامنًا مع شهر رمضان المبارك الذي يُعنى بالجوانب التربوية والتعليمية والتنموية للأيتام، ويهدف إلى تعزيز تفوقهم العلمي والمعرفي والمهاري، والمساهمة في اكتشاف وصقل مواهبهم وتنميتها.
وأوضحت الجمعية أن المشروع يستفيد منه ما يقارب 1050 يتيمًا ويتيمة لتنمية اليتيم علميًا وعمليًا بكل الإمكانات المتاحة، وتأهيله للحياة العملية ليعول أسرته.
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