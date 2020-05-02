شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة 1569 منشأة وإغلاق 20 محلا مخالفا بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

نفَّذت بلدية محافظة القطيف 256 جولة تم خلالها زيارة 1569 محلا وإغلاق 20 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجوالات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية خلال شهر رمضان.

الإصحاح البيئي

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

غرامات مالية

وبين أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، شملت عدداً من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث أغلقت البلدية 20 محلاً مخالفاً للاشتراطات من خلال زيارة 1569 منشأة غذائية، من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

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الشهادات الصحية

وأشار المهندس الحسيني إلى أن عدد الجولات بلغ 256 جولة، تم خلالها تسجيل 231 إنذاراً، ومصادرة 4619 كجم من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 85 لتر مشروبات غير صالحة، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

تطبيق الأنظمة

وأضاف الحسيني، إن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».